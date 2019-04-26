В Лондоне презентован сборник на английском языке "Cry" про Карабах (ФОТО)

26 апреля 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Лондоне при содействии посольства Азербайджана в Великобритании, Ассоциации азербайджанских женщин Великобритании (AWA UK) и Бакинского книжного центра состоялась презентация сборника "Cry" (Плач), сообщили Trend Life в пресс-службе Baku Book Center.

В сборник на английском языке "Cry" вошли "Карабахские рассказы" писательницы Гюнель Анаргызы и поэма "Плач по Карабаху" поэта Лейлы Бегим.

На открытии вечера посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде отметил важность и актуальность Карабахской темы, нашедшей отражение в книге "Cry", в литературной форме донесение правды до мировой общественности, поблагодарив авторов книги и Baku Book Center.

Глава AWA UK Ульвия Тагизаде подчеркнула, что реализация этого проекта является значимым событием для Ассоциации азербайджанских женщин Великобритании, и мостом культуры между странами.

Поэт Лейла Бегим отметила, что проект издания книги "Cry" совмещает в себе идею объединения всех азербайджанцев мира и правого голоса азербайджанских матерей.
Писатель Гюнель Анаргызы, в свою очередь, выразила благодарность всем тем, кто внес свой вклад в издание книги. Она отметила, что с надеждой смотрит на то, что в будущем будет издано много других важных книг, Карабахская проблема найдет свое справедливое решение.

Директор по управлению персоналом в Global Business Services лондонского офиса компании BP Лейла Новрузова и редактор лондонского издательства TEAS Нил Ватсон прочитали отрывки из книги "Cry".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

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