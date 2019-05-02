В Баку прошел гала-вечер и церемония награждения VI Фестиваля буктрейлеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел гала-вечер и церемония награждения VI Фестиваля буктрейлеров Азербайджана с участием конкурсантов и известных деятелей культуры и искусства, сообщает Trend Life.

Ведущие вечера, учредитель и директор проекта, киноактер Руслан Сабирли и заслуженный работник культуры Лейла Гулиева рассказали о проекте, который направлен на пропаганду книг и книгочтения в обществе, поддержку и развитие креативных форм отношения к книгочтению, выявление талантливой и креативной молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе. Буктрейлер – это видеоролик или трейлер, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, нацеленный на ее продвижение среди читателей. Для участия в конкурсе поступили около 50 мини-фильмов, из которых отобрано 35, а также 6 мобильных работ.

Фестиваль традиционно проходил под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и мобильного оператора Azercell Telecom.

Буктрейлеры независимо друг от друга оценивали (оргкомитет суммировал результаты) компетентное жюри: народный артист, режиссер, сценарист и актер Шейх Абдул Махмудбеков, заслуженный деятель искусств, писатель, сценарист, режиссер, журналист Орхан Фикретоглу, заслуженная актриса, актриса театра и кино Гюльзар Гурбанова, заслуженная актриса, актриса театра и кино Малахат Аббасова, писательница, публицист, журналист Гюнель Анаргызы, учредитель и директор проекта, продюсер, киноактер Руслан Сабирли.

Выступившие в церемонии награждения руководитель отдела региональной политики Министерства культуры Азербайджана Пярвиз Искендерли, депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, телеведущая Ильхамия Рза, руководитель отдела корпоративных связей Azercell Telecom Нигяр Шихлинская и члены жюри отметили важность реализации проекта, который преследует просветительские цели в литературной сфере и кинематографе, очень важен для раскрытия творческого потенцила молодежи. В честь 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Имадеддина Насими и Года Насими была представлена композиция на газели поэта в исполнении группы "Савалан".

Первого места был удостоен Эйбулла Агададашов за буктрейлер по мотивам книги Гарагана “Üçüncü addım. Rəqəmsal meşə”, изданной в 2016 году. Второе место – Руслан Зейналов (Самид Агаев, “Bakıdan sevgilərlə”, 2018) и Рашад Гусейнов (Надир Адилов, “Gəncsən? Başla!”, 2017). Третье место – Шовкет Магеррамова (Рамиз Ровшан, “6:45 qatarı”, 2006) и Вюсал Гамдуллаев (Халил Рза Улутюрк, “Dünənəm! Bu günəm! Gələcəyəm mən!”, 2013), в том числе за зрительские симпатии - Гюльшан Гулиева (Гюльзар Ибрагимова, “Anamın portreti”, 2017). Лучший мобильный буктрейлер - Садиг Фарзалибейли (Эльхан Эльатлы, “On dördüncü adam”, 2017). Денежные призы за первое, второе (2 места) и третье (3 места) места – 1.000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" – 1.000 манатов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото- Вугар Иманов)

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