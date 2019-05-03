О судьбе Насими на языке танца

3 мая 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 25 мая состоится премьера балета "Насими", посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

Коллектив Театра оперы и балета подготовил балет "Насими" на музыку выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, профессора Фикрета Амирова

Спектакль повествует о судьбе Имадеддина Насими - великого поэта и мыслителя, оставившего глубокий след в многовековой художественной и философской мысли азербайджанского народа, а также в мировой сокровищнице человечества, о его жизни, являющейся символом мужества и верности своим убеждениям.

Балетмейстером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы театра Камилла Гусейнова. Автор либретто - Аждар Улдуз, музыкальный руководитель и дирижер балета - народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов, художник-постановщик - заслуженный художник Нусрет Гаджиев, художник по костюмам - народный художник Рафиз Исмайлов.

В спектакле заняты ведущие солисты балетной труппы - заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова (партия жены поэта), Самир Самедов (партия Наими), а также Ислам Мамедов (партия юного Насими), Анар Микаилов (партия поэта Насими), Динара Ширинова (партия дочери Насими) и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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