Страна огней Азербайджан в церкви Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале церкви немецкого города Вёббель прошел авторский концерт азербайджанского композитора Хадиджи Зейналовой "Из Страны огней" (Vom Land des Feuers), сообщили Trend Life в пресс-службе группы.

Сочинения азербайджанского композитора прозвучали в исполнении международного ансамбля Bridge of Sound. Концертная программа была посвящена 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Проект реализован нашей соотечественницей, проживающей в Германии, художественным руководителем ансамбля Bridge of Sound Хадиджей Зейналовой при содействии мэрии немецкого города Вёббель и Министерства культуры региона Северный Рейн-Вестфалия.

В ходе концертной программы этом представлен дебютный альбом "Из Страны огней", который Зейналова посвятила 100-летию АДР.

Запись дебютного альбома азербайджанского композитора была сделана при содействии немецкой радиокомпании Deutschlandfunk в городе Кёльне.

На концерте прозвучали камерные произведения Зейналовой - "Миниатюры" для струнного квартета, "Соната" для соло виолончелло в трех частях, "Səma" дуэт для виолы и аккордеона, "Impressions " соната для соло скрипки, "Струнное трио", "Atəşgah" для соло аккордеона, "Journey to Love" трио для виолончели, саза и аккордеона, "Картинки из Страны огней" для голоса, саза и струнного квартета.

"Как известно, Азербайджан называют Страной огней. Многие из этих произведений отражают тему огня, например, "Atəşgah", или же "Картинки из Страны огней", в котором была использована азербайджанская народная песня "Сары гялин", прозвучавшая в исполнении композитора", - говорится в сообщении.

В состав ансамбля входят - Давид Филипе (первая скрипка), Ян Ян Конг (вторая скрипка), Марина Айхберг (виола), Петер Шнайдер (виолончель), Павел Ефремов (аккордеон) и Джумхур Топак (саз).

Отметим, что Хадиджа Зейналова - художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound и предcедaтель культурного центра Bridge of Sound, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (бакалавр и магистр, класс композиции профессора Хаяма Мирзазаде), Детмольдской консерватории (класс композиции профессора Мартина Ределя) и Университета Падерборн (докторантура профессора Вернера Кайля) в Германии. Является членом Союза композиторов Азербайджана, доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Канаде, Турции, Омане, Франции, Грузии, Кипре, Венгрии и других странах.

(Автор: Джани Бабаева)

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