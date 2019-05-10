Музыкальный язык Саида Рустамова

БАКУ /Trend Life/ - B Международном центре мугама в Баку состоялся концерт, посвященный творчеству известного композитора, народного артиста Саида Рустамова, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Творящие и дарующие жизнь" ("Yaradanlar və yaşadanlar"), организованного Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке министерства культуры Азербайджана.

На концерте песни Саида Рустамова исполнили заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Беимханум Велиева, Эхтирам Гусейнов, Сабухи Ибаев, солисты Азербайджанского телевидения и радио Равана Амирасланлы, Забита Алиева, Айшан Мехтиева и певец Вугар Алиев. В исполнении вокалистов прозвучали хорошо знакомые и любимые слушателями песни "Getmə, getmə", "Gümüş telli", "Haralısan", "Bilmədim", "Gəlmədin", "Qurban adına", "İntizar", "Hardasan".

Вечер завершился выступлением Беимханум Велиевой, Айшан Мехтиевой и Раваны Амирасланлы, которые великолепно исполнили композицию "Maralım gəl".

Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Агаджабраила Абасалиева.

Творчество Саида Рустамова тесно связано с азербайджанским музыкальным фольклором. Широко используя в своем творчестве мугам, ашугскую музыку и народные песни, он создал своеобразный музыкальный язык.

В творчестве Саида Рустамова видное место занимает песенный жанр. Он создал лирические, патриотические песни, а также песни, посвященные миру, труду. Саид Рустамов - автор музыкальных комедий "Беш манатлыг гялин", "Дурна" и "Жена начальника". Является автором ряда учебно-методических пособий на азербайджанском языке, составителем фольклорных изданий. Саиду Рустамову принадлежит запись и обработка азербайджанских мугамов Раст, Шур, Сегях, Чаргях, Баяты-Шираз, Кюрд Шахназ, Эйраты и др.

С 1935 по 1975 годы работал художественным руководителем и главным дирижёром Оркестра народных инструментов. В 1940-1943 годах был директором и художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии (сейчас – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1949-1953 годах - председателем правления Союза композиторов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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