Торговый центр в Баку на несколько дней превратился в музейный центр (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный день музеев, учрежденный в 1977 году по инициативе Международного совета музеев (ИКОМ), отмечается каждый год 18 мая под определенным девизом. Девиз праздника в 2019 году – "Музеи как культурные центры: будущее традиций". Музеи не только являются традиционными культурными центрами – они ищут новые способы охраны и интерпретации своих коллекций, создают новые музейные традиции, которые будут важны как для будущих поколений, так и для современной аудитории. Сегодня музеи превращаются в интерактивные центры, где посетители имеют возможность стать участниками инновационных программ.

Этот знаменательный день торжественно отмечен в нашей стране при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Национального комитета ИКОМ Азербайджана и торгового центра Park Bulvar, сообщает Trend Life.

12 музеев нашей страны – Азербайджанский музей ковра, Азербайджанский национальный музей искусств, Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры, Азербайджанский государственный музей театра, Музей независимости Азербайджана, Национальный музей истории Азербайджана, Музейный центр "Ичеришехер", Дом-музей Узеира Гаджибейли, Дом-музей Самеда Вургуна, Дом-музей Бюльбюля, Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей и Музей истории таможни Азербайджана, – объединившись под девизом "Музеи в гостях у Park Bulvar", в течении 3 дней представляют различные программы на территории Park Bulvar.

На официальном открытии выступили министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов, руководитель торгового центра Park Bulvar Али Юксель, посол Турции в Азербайджане Эркан Озарал, которые отметили важность реализации проекта в деле пропаганды музейного дела, культурных ценностей и национального наследия.

Азербайджанский музей ковра представляет мастер-классы по ткачеству, интерактивные образовательные программы, постановку для детей "Сказка Джыртдана". Азербайджанский национальный музей искусств – пантомиму "Влюбленный в искусство", представление театра теней, мастер-классы по рисованию и викторину. Музейный центр "Ичеришехер" - интерактивную церемонию хнаяхды, фейс-арт, игры с костюмированными персонажами – в нарды с "бакинским гагашем" и в шахматы с "визирем государства Ширваншахов", а также концертную программу в исполнении учащихся Республиканской гимназии искусств. Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры - фортепианный концерт, а также концертную программу в исполнении скрипичного ансамбля "Деташе", фольклорного ансамбля "Ширван" и Ансамбля старинных музыкальных инструментов. Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей – концертную программу, включающую классические музыкальные композиции. Дом-музей Самеда Вургуна - литературные и музыкальные номера на основе произведений поэта. Дом-музей Узеира Гаджибейли – сценку из оперетты "Не та, так эта" в исполнении школьников. Дом-музей Бюльбюля – концертную программу с участием учащихся средней музыкальной школы имени Бюльбюля. Музей независимости Азербайджана – концерт "Искусство ашугов в традиции" в исполнении меджлиса Дирили Гурбани.

(Автор: Вугар Иманов)

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