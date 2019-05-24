Болливудские режиссеры и продюсеры в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По приглашению кинокомпании Narimanfilm столицу Азербайджана посетила группа Болливудских режиссеров и продюсеров во главе c David Dhawan, известным индийским режиссером и сценаристом, обладателем награды Filmfare за лучшую режиссуру в Индии.

В состав группы, состоящей из 10 кинодеятелей Индии, вошли известные режиссеры и продюсеры, такие как Rawail Rajat, Babani Rajender, Bhagnani Khemchand, Galani Vijay, Shah Pravin, Pachisia N.R., Jain Ratan, Jain Ganesh, Taurani Ramesh, сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

В Баку также состоялась встреча министра культуры Абульфаса Гараева с делегацией индийских кинодеятелей. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области культуры. За время пребывания в Азербайджане делегацию ожидает обширная культурно-ознакомительная программа в столице и регионах нашей страны.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.