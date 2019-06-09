Первый блин Фуада Османова получился со сметаной "юбилейный" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоялась премьера спектакля "Комедия одиночества" по пьесам французского драматурга Патрика Бессона "Диалог животных" и "Таксист", сообщает Trend Life.

Это первый режиссёрский опыт заслуженного артиста Азербайджана, популярного актера Фуада Османова. Премьера спектакля была приурочена к 55-летию Фуада Османова. Как говорится, первый блин не вышел комом, а получился, выражаясь кулинарным языком, очень даже вкусным. Можно сказать, со сметаной. В заключении зрители стоя приветствовали режиссерский дебют юбиляра и творческий коллектив.

Перед премьерой Фуад Османов в интервью Trend Life отметил, что под руководством народного артиста Азербайджана, главного режиссера театра Александра Шаровского осваивал новую для себя роль – режиссёра.

"Я очень волнуюсь перед премьерой, жду, как же воспримут зрители. Как оказалось, быть режиссером намного труднее, чем актером. Со всеми я выступал на сцене, но чтобы быть режиссером, руководить творческим процессом – это впервые. Возможно, многие актеры хотели бы стать режиссерами и ставить свои спектакли или снимать фильмы, но не всем это удается. А кому-то это вообще не нужно, ведь каждая профессия имеет свою специфику, и это лежит в основе её выбора. В актеры идут люди, которые мечтают быть ими, а в режиссеры - те, кто не хочет быть похожим ни на кого, хочет подарить миру что-то абсолютно новое, и через это реализовать свою жизнь. Настоящий режиссер является для актера не только учите¬лем театра, но и учителем жизни. Он мыслитель, выразитель, вдохновитель и воспита¬тель того коллектива, с которым работает", - сказал Фуад Османов, выразив благодарность творческому коллективу.

Премьера была из двух частей. В первой, в "Таксисте", это диалог случайного пассажира, альфонс, человек стремящийся к удовольствиям или прожигатель жизни, который вдруг осознает "Я никогда и нигде не работал и чувствую себя никчёмным для общества человеком" и таксиста, бывшего боксера и работяги, который очень любит книги и всегда приводит в пример цитаты из произведений. Один из них циник, другой – оптимист. Поездка превращается в романтическую прогулку по ночному Парижу, с легким французским юмором и тонкой иронией, которые воплотили Мурад Мамедов (Ришар) и Рамиль Алиев (Таксист). В постановке также сыграл Эльмар Алекберов (Красавчик).

Вторая часть получилась более убойной в комедийномплане. "Диалог животных" – это добрая и веселая история с налетом грустинки, но больше диалог с самим собой, со своим внутренним "Я". О том, как же сложно порой самостоятельно принять верное решение, и изменить свою жизнь. Главный герой Морис (народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов) – одинокий пожилой мужчина страдает от одиночества после смерти любимой Марты (Хаджар Агаева) и не может сделать сложный выбор: оставить все как есть или связать свою жизнь с женщиной? Морис решает спросить совета у своего 21-летнего кота Боба (Олег Амирбеков), чтобы привести домой другую женщину. Боб-кот-скептик, совсем не уверен, что готов радушно встретить новую хозяйку, и даже выдвигает ультиматум: "Выбирай, я или она. Я слишком стар для компромиссов". На самом деле герой ведет диалог не с животным, а скорее с самим собой…

Художественное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, костюмы – заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, пластическое решение и постановщик танцев – Хаджар Агаева, музыкальное оформление - Теймур Абдуллаев.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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