Очарование Шеки в музыке и архитектуре (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - X Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" пройдет с 29 июня по 3 июля, сказала в четверг на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life.

Было отмечено, что фестиваль пройдет при организации Союза композиторов, министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки.

"В этом году Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" отмечает свой 10-летний юбилей. К участию в фестивале на протяжении всех этих лет привлекались известные солисты и ведущие музыкальные коллективы из разных стран.

Как и на предыдущих фестивалях, в этом году будут представлены выступления известных музыкантов", - сказала Фирангиз Ализаде.

Председатель Союза композиторов Азербайджана отметила, что на торжественном открытии фестиваля состоится показ мугамной оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

"Первый фестиваль "Шелковый путь" мы тоже открывали оперой "Лейли и Меджнун". И сегодня это несет символическое значение – уже новое поколение исполнителей представят слушателям данную оперу", - добавила она.

Говоря о программе юбилейного фестиваля, Фирангиз Ализаде подчеркнула, что на фестивале выступит российский квинтет "No Indifference", а также инструментальная группа из Венгрии "Kerekes band".

"Наряду, с концертами фестиваля, которые по традиции проходят на фоне великолепных архитектурных памятников, в заключительный день фестиваля будет организован круглый стол на тему "Насими в произведениях азербайджанских композиторов"", - подчеркнула художественный руководитель фестиваля.

Присутствующие на пресс-конференции представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы, народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, а также представители посольств России и Венгрии отметили важное значение фестиваля.

(Автор: Джани Бабаева )

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