Песни Огтая Кязыми - путешествие в мир музыки и воспоминаний (ФОТО)

27 июня 2019 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся концерт, на котором прозвучали песни известного композитора, народного артиста Азербайджана Огтая Кязыми, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили народные артисты Гюльяз Мамедова, Мелекханым Эйюбова, заслуженные артисты Заур Амирасланов, Арзу Алиева, Лала Мамедова, популярные исполнители Фахри Кязым-Ниджат, Ровшан Азиз, Сабина Арабли, Алмаханым Ахмедли, Забита Алиева и многие другие. В их исполнении прозвучали известные и любимые слушателями композиции – "Əlvida", "Bakının qızları", "Qocalır anam", "Tələsin insanlar", "Dünya bir nəğmə idi", "Bu dünya" и многие другие. Концертная программа стала ярким путешествием в мир музыки и воспоминаний.

Вокалисты выступили в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Ахмедова Азербайджанского телевидения и радио под управлением Джавада Тагизаде и ансамбля народных инструментов "Xatirə" имени Ахсана Дадашева Азербайджанского телевидения и радио.

Огтай Кязыми родился 27 декабря 1932 года в Астаре. Является автором многих популярных песен и сложных произведений. Его композиции исполняли такие известные певцы, как Рашид Бейбутов, Зейнаб Ханларова, Шовкет Алекперова, Огтай Агаев, Эльдар Ахундов, Ялчын Рзазаде, Мамедбагир Багирзаде и другие.

Композитор скончался 9 августа 2010 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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