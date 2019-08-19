Рига-Стокгольм-Рига: представители Азербайджана участвуют в конкурсе на круизном лайнере (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Театр-студия "Гюнай" при Бакинском детском театре принимает участие в Международном конкурсе искусств AMBERSTAR 2019, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Конкурс, в котором участвуют юные таланты из разных стран, проходит 18-19 августа на круизном лайнере по маршруту Рига-Стокгольм-Рига.

В преддверии конкурса юные артисты Театра-студии "Гюнай" выступили с программой в городе Рига. Мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Латвии и членом координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Балтии Эльнуром Рагимовым, было проведено в Академической библиотеки Латвийского университета.

В своем выступлении заслуженный деятель искусств, профессор Зюмрюд Дадашзаде рассказала о богатых театральных традициях Азербайджана и музыкальной культуре, а также о роли театрального искусства в формировании эстетического воспитания молодежи.

Председатель Азербайджанского центра культуры "Ocaq" Роман Алиев подчеркнул, что данное мероприятие имеет важную значение в пропаганде историко-культурного наследия азербайджанского народа.

Руководитель Театра-студии "Гюнай" Лариса Тарусова рассказала о деятельности студии, ее успехах и достижениях.

В ходе программы юные артисты Театра-студии "Гюнай" представили вниманию публики азербайджанские национальные танцы и музыкальные композиции, прочитали стихи.

Постановка "Üç Tonqal" по мотивам эпоса "Китаби-Деде Горгуд" вызвала большой интерес у зрительской аудитории.

Выступивший в заключение мероприятия член координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Балтии Эльнур Рагимов выразил признательность коллективу Театра-студии "Гюнай", и пожелал дальнейших успехов в их творческой деятельности.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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