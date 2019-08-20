Фильм "Архив Шоллера" азербайджанского режиссера поборется за награду в США

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художественная кинокартина "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi"), снятая "SSP Production", будет представлена на фестивале Prince of Prestige Academy Awards в США, сообщил Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер фильма Джалаладдин Гасымов.

По словам Гасымова кинолента участвует в конкурсе за награду в категории "Лучший художественный фильм". Фестиваль пройдет 14 октября 2019 года.

"Для меня это очень радостное событие. Также отмечу, что еще один фильм снятый " SSP Production" – "Первый успех братьев Нобель" также отобран на данный фестиваль и поборется за награду", - подчеркнул Гасымов.

Фильм "Архив Шоллера" снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. В ролях – народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие.

Фильм ранее был успешно представлен на международных кинофестивалях в США, Бельгии, Мексике, России, Германии и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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