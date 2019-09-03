В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)

3 сентября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, в Баку проходят большие гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, сообщает Trend Life.

Известный российский актёр театра и кино, продюсер, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, народный артист Алексей Гуськов поделился своими впечатлениями о первом визите в Баку.

"Я родился в СССР и знаю, что Баку всегда был интернациональным городом. Я хорошо знаю историю и отмечу, что Великую Отечественную войну мы выиграли, в том числе, благодаря бакинской нефти. Из Баку у меня множество друзей, среди которых Юлий Гусман, Тимур Вайнштейн и другие. Из этого города вышло огромное количество талантливых людей, среди которых Муслим Магомаев, а какая была прекрасная команда КВН "Парни из Баку". Прогулявшись по городу я, прежде всего, отметил для себя высокий уровень культуры людей, очень тактичны и дружелюбны. Мне очень приятно впервые выступать в Баку, на сцене этого театра", - сказал Trend Life Алексей Гуськов.

Коллектив Театра Вахтангова представляет три спектакля - в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин" (1- 3 сентября) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) – на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др. Спектакли проходят на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)
  • В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)
  • В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)
  • В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)
  • В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)
  • В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)
  • В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)
  • В Баку высокий уровень культуры людей – народный артист России Алексей Гуськов (ФОТО)
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