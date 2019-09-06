Хотела припугнуть детей, что оставлю в Баку. И хорошо, мы остаёмся! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В CinemaPlus Amburan Mall со 2 по 5 сентября прошел первый Международный юношеский кинофестиваль Salam, организованный киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Pasha Holding LLC и других организаций, сообщает Trend Life.

В фестивале приняли участие юноши и девушки от 13 до 17 лет из 11 стран - Азербайджана, Турции, России, Украины, Грузии, Италии, Германии, Хорватии, Македонии, Пакистана и Индии. Участники фестиваля вместе смотрели фильмы мирового и азербайджанского кинематографа, обсуждали их с участием кинопрофессионалов, определяли победителей путем голосования в качестве жюри. Были также представлены показы внеконкурсных фильмов, организованы мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, среди которых были как именитые - Аяз Салаев, Джамиль Гулиев, Ильгар Сафат, Рафиг Алиев, так и молодые - Алекпер Алиев, Анр Халилов, Гюнешь Мехтизаде. Айна Зарбалиева, и другие. Юные участники сняли двадцать короткометражных фильмов, были отмечены дипломами и призами. Для гостей были проведены экскурсии и развлекательные программы. Интересно, что все подростки, приехавшие из-за рубежа, жили в азербайджанских семьях, чтобы лучше узнать о национальных обычаях и традициях нашего народа, воочию убедиться в гостеприимстве и наладить дружеские отношения со сверстниками.

Директор "Нариманфильм", заслуженный работник культуры Нариман Мамедов отметил, что основная цель кинофестиваля Salam - воспитание молодежи в соответствии с национальными и общечеловеческими духовными ценностями, установление дружеских отношений между молодежью, пропаганда культуры, а также формирование позитивного общественного мнения об Азербайджане в других странах посредством приглашенных участников фестиваля.

Некоторые участники приехали на фестиваль вместе с родителями, которые в соцсетях и мессенджах выразили искреннее восхищение проектом в Баку. Представляем лишь некоторые из них.

"Добрый вечер. Хочу поблагодарить вас за фестиваль. Детям очень понравилось. Много эмоций и радости. Мечтают уже о продолжении. Если вдруг станет ежегодным про нас не забывайте пожалуйста. Еще раз спасибо".

"Добрый вечер. Спасибо за праздник. Все очень красиво организовано. Дети в восторге".

"Что Баку сделал с моими детьми?) Не хотят улетать, оттягивают момент, как могут) Хотела припугнуть, что оставлю здесь, так они мне: «И хорошо, мы остаёмся!»)"

"Мы были во многих странах, но такого радушного приема нигде не было. Никто не остался без внимания, все были окружены любовью и вниманием. Царила атмосфера настоящей дружбы и взаимопонимания между сверстниками".

"Впервые приехали в Баку и сразу же попали в сказку. Как же здесь здорово! Опять хотим приехать) Побольше таких фестивалей!"

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.