Народная артистка Азербайджана назначена директором школы

13 сентября 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры города Баку назначило народную артистку Азербайджана, ведущую солистку Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фидан Гаджиеву на должность директора детской музыкальной школы №6 имени А. Бакиханова, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Отметим, что Фидан Гаджиева является ученицей профессора Гусейна Алиева. С 1996 года она солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Гаджиева - победительница международного конкурса, проходившего в итальянской академии "Киджиано" в 2002 году. В 2010 году она стала победительницей на конкурсе профессиональных исполнителей в Риме. В 2016 году - основала в Баку свой Музыкальный центр.

(Автор: Джани Бабаева)

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