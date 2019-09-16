В Лондоне пройдет вечер "Моя душа живет в Карабахе"

16 сентября 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре Лондона 19 сентября в 19.00 пройдет вечер "Könlüm keçir Qarabağdan" (Моя душа живет в Карабахе), посвященный музыкальной культуре Карабаха, организованный Фондом Хана Шушинского при финансовой поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана и содействии посольства Азербайджана в Великобритании, сообщила Trend Life руководитель Фонда Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

На вечере будет рассказано о древней азербайджанской земле Карабаха, которая богата своими историческими, материально-культурными памятниками, имеет древнюю литературу, искусство, музыкальную культуру. Гостям будет представлена концертная программа с участием народного артиста Фикрета Вердиева (тар), заслуженных артистов Тогрула Асадуллаева (кяманча), Севиндж Сарыевой и Эхтирам Гусейнова (ханенде). Прозвучат народные песни, мугам и композиции видных уроженцев Карабаха.

В мероприятии примут участие представители общественности, культуры и науки, дипломатических миссий и диаспорских организаций.

(Автор: Вугар Иманов)

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