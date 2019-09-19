Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)

19 сентября 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку на Площади фонтанов прошел праздничный вечер с участием творческого коллектива Азербайджанского государственного академического музыкального театра, посвящённый Дню национальной музыки, сообщает Trend Life. Вечер был организован при содействии Исполнительной власти Сабаильского района Баку.

Гостям вечернего Баку были представлены интересные номера и композиции из репертуара театра и произведений Узеира Гаджибейли, классические произведения. Выступление артистов проходило в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева и дирижера Самеда Сулейманлы. В концертной программе приняли участие народный артист Пярвиз Мамедрзаев, заслуженные артисты Наргиз Керимова, Саида Шарифалиева, Алекпер Алиев, Шовги Гусейнов, Эмин Алиев, актеры Мехрибан Залиева, Айдан Гасанова, Рауф Бабаев, Алимамед Норвузов, Самед Хасыев, Шабан Джафаров, Амрах Дадашов, Эмин Зейналлы и другие. Балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, автор сценария и режиссер – Эльмаддин Дадашов.

День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). В соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году – накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в Азербайджане как День национальной музыки. В этот день также отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева - старшего (1885-1937). При организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября пройдет XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
  • Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
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