"Раст" вызывает чувство мужества, смелости и бодрости – музыкальный Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт "Rast dünyası" (Мир Раста) и презентация книги книга поклонника азербайджанской музыки и мугама. иранского певца Фарамаза Гермруди "Раст: теснифы и ренги", сообщает Trend Life. Вечер был организован в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли

Секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, заслуженные деятели искусств Джахангир Салимханов и Санубар Багирова, народный артист Мохлет Муслимов рассказали о значении фестиваля в деле пропаганды азербайджанского классического искусства и мугама, оценив книгу Фарамаза Гермруди как изящный вклад в национальную музыку.

В концертной программе в сопровождении ансамбля "Кёнюль" выступили народные артисты Айгюн Байрамова, Назакет Теймурова и Тейюб Асланов, в исполнении каждого из которых прозвучали индивидуальное исполнительское видение и отношение к мугаму "Раст".

Раст - один из мугамов, который входит в состав основных 12 мугамов ближневосточных народов и один из семи основных ладов в азербайджанской музыке. В переводе означает - правильный, верный, прямой. Является одним из самых распространённых форм мугама. В средневековой музыке Раст считается основой первого и всех других мугамов. По этой причине, Раст называют "Матерью мугамов". В своём труде "Основы азербайджанской народной музыки" Узеир Гаджибейли даёт образную характеристику каждого лада. "По характеру своему (эстетико-психологического порядка) Раст вызывает чувство мужества, смелости и бодрости". На основе мугама Раст было написано множество произведений азербайджанских композиторов, в произведения включены композиции, исполняются партии: Узеир Гаджибейли - оперы "Лейли и Меджнун" и "Кёроглы", музыкальные комедии "Аршын мал алан" и "Не та, так эта", Гара Гараев –балет "Семь красавиц", симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", Фикрет Амиров - каприччио "Азербайджан", Ниязи - симфонический мугам "Раст", романс "Арзу", Тофиг Бакиханов - симфонический мугам "Дюгах" и т.д.

Напомним, что при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября проходит XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В рамках фестиваля будет проведено около 40 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии. Среди них - Турецкий государственный симфонический оркестр Чукурова, Китайский филармонический оркестр "Silk Road", Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Тацциери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Селим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов, а также азербайджанские музыканты Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Ялчин Адигезалов, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эюб Гулиев, Мустафа Мехмандаров. Эльнара Мамедова, Ильхам Назаров и др.

(Автор: Вугар Иманов)

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