Специальным гостем концерта Петера Бенца в Баку станет Шахрияр Рагимов

БАКУ /Trend Life/ - В рамках мирового турне в Бакинском конгресс-центре выступит Петер Бенце, который представит новую программу их мировых хитов и авторские композиции, сообщает Trend Life. Концерт пройдет 22 ноября в 20.00.

Специальным гостем вечера станет заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Шахрияр Иманов. Напомним, что во время прошлогоднего визита и выступления Петера Бенца в Баку Шахрияр Рагимов подарил ему азербайджанский тар. Венгерский музыкант был искренне тронут таким ценным подарком.

Петер Бенце - венгерский эстрадный пианист, композитор, саунд-дизайнер. В январе 2012 года занесён в Книгу рекордов Гиннеса как пианист-рекордсмен по скорости повторяемого нажатия одной клавиши - 765 нот в минуту. В ноябре 2018 года Петер Бенце впервые с большим успехом выступил в Баку.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/events/concerts/peter-bence-duenya-turu/10290. Телефон для справок 0503549054.

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(Автор: Вугар Иманов)

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