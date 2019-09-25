В Баку выступил филармонический оркестр из Китая

25 сентября 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось выступление Куньминского филармонического оркестра "Silk Road" (Китай), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

Оркестр выступил под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева.

Солисты программы – народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин, пианист Мирослав Култышев (Россия) и исполнитель на трубе Исрафил Расулов.

Вниманию гостей музыкальной программы были представлены сочинения Дмитрия Шостаковича, Йозефа Гайдна, Рихарда Штрауса и других композиторов.

Концерт вызвал большой интерес публики, выступления музыкантов сопровождались бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)

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