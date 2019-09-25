Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)

25 сентября 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку в Международном центре мугама прошел концерт звезды нью-йоркского джаза Мишель Уолкер, сообщает Trend Life. Выступление прошло в сопровождении джазового квартета Алексея Черемизова.

Мишель Уокер – восхитительная нью-йоркская джазовая вокалистка, со страстной и в тоже время нежной манерой исполнения, которая поражает всех своим особенным тембром голоса. Она регулярно принимает участие в различных фестивалях и концертах, выступая на одной сцене со звездами мирового уровня, и не перестает покорять публику своим талантом. В её власти смешивать классические мелодические ходы и современные стилистические находки, поэтому ее композиции отличает лёгкость и хороший музыкальный вкус, что не раз было отмечено как критиками, так и публикой.

Интересно, что после концерта Мишель Уолкер решила прогуляться по Баку, причем, выразила желание посетить не достопримечательности, а жилые кварталы столицы. Как говорится, поближе познакомиться с жителями Баку. Мишель Уолкер также стала гостем телеканала ITV в вечернем шоу Dj Фатеха и радио Avto Fm 107.7.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
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