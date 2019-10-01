Виртуозы Азербайджана – в сердце Москвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыка - универсальный язык человечества. Он понятен всем, вне зависимости от того, какой национальности тот человек, что играет, и тот человек, что слушает. Приходя на концерт, все мы проникаемся нежной, мягкой силой музыки, которая говорит нам друг о друге больше, чем любые слова, и соединяет накрепко общим опытом сопереживания прекрасному. Вероятно, поэтому такой популярностью пользуются во всем мире музыкальные фестивали, на которые съезжаются исполнители и слушатели из разных стран: в неспокойной современности это настоящие оазисы взаимопонимания и добра. А если речь идет о таких странах, как Россия и Азербайджан – соседях, связанных многовековой дружбой и общей историей – то здесь и вовсе не приходится удивляться тому, сколько людей вовлечены в водоворот ощущений любви и общности, которые всегда сопровождают хороший концерт - вне зависимости от его масштабов. Эти чувства царили на XI Международном фестивале Узеира Гаджибейли, который заканчивается в эти дни в Баку и в котором принимали участие звезды российской классической музыки. И эти же чувства витали в заполненном зале во время концерта «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории».

Это уже седьмой концерт цикла, задача которого – познакомить московских меломанов с творчеством азербайджанских виртуозов. В этот раз перед искушенной и благодарной публикой выступали пианистка Тамилла Гулиева и скрипач Анар Ибрагимов – слаженный дуэт, который выступает уже очень давно и всегда находит искренний отклик в душах слушателей. В этот раз, как и всегда, их программа была удивительно разнообразной – Шуберт, Франк, Прокофьев, Барток – и это позволяло оценить во всей полноте талант музыкантов. И, как и всегда, выступление дуэта сопровождалось вступительным словом Рауфа Фархадова – выдающегося искусствоведа, ведущего эксперта Ассоциации современной музыки, который признался, что и сам не знает, какие сюрпризы готовит ему этот концерт: «Для меня это тоже какая-то интрига, хотя я знаю их исполнительский уровень: это очень высокий, это классный уровень. Думаю, сегодня будет замечательное приключение и для зрителей, и для меня самого, для самих исполнителей».

Так все и вышло: сыгранные на концерте классические произведения по-настоящему поразили публику новизной интерпретации, глубиной звучания, которую передали во всей ее силе азербайджанские исполнители. «Мне очень понравилось то, как задавал настроение Рауф Фархадов, перенося нас в то время, когда авторы жили и писали свою музыку. И потрясающее, конечно, мастерство музыкантов – они полностью погружались в то, что играли, они жили этим и заставляли меня жить», - такими впечатлениями поделился после концерта Роман, один из зрителей. На маленькую Настю концерт тоже произвел большое впечатление – она часто ходит на концерты классической музыки со старшей сестрой, и этот понравился ей особенно.

Для самих музыкантов выступление в зале Московской консерватории тоже стало прекрасным событием. Акустика, инструменты, внимание и прием зрителей – все это порадовало исполнителей, которые признались, что возможность сыграть здесь столь разностороннюю программу было для них и вызовом, и праздником. «Играть в России Прокофьева всегда большая ответственность, но мы все-таки выбрали его сонату для исполнения. Еще одно испытание – Шуберт, потому что Шуберт довольно каверзный композитор, играть его считается сложной задачей. И мы взяли в программу «Румынские танцы» Белы Бартока: современная музыка, но в то же время довольно легкая и интересная. Меня очень порадовало то, что получилось», - говорит концертмейстер немецкого оркестра Южной Вестфалии, скрипач Анар Ибрагимов.

По мнению известного композитора и педагога Фараджа Караева, программа «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории» очень хороша для знакомства публики с творчеством музыкантов, играющих классику. А еще - было бы крайне интересно и полезно провести в Москве и в Баку цикл концертов, программа которых состояла бы из произведений российских и азербайджанских композиторов среднего поколения. «Подобный мини-фестиваль стал бы не только прекрасным стимулом для появления новых сочинений композиторов двух стран, но послужил бы еще большему укреплению традиционных связей между музыкальными культурами России и Азербайджана, - говорит Фарадж Караев. - Современная академическая азербайджанская музыка, как и другие виды искусств, находится в непрерывном развитии и обновлении. И появление новых композиторских имен – это закономерность, вытекающая из реалий сегодняшнего дня. Время – неумолимо, и вчерашние молодые - сегодняшние представители среднего поколения, достойно представляют азербайджанскую музыку на мировой музыкальной сцене. И здесь я не могу не назвать Эльмира Мирзоева, композитора яркого индивидуального стиля - «ветерана» среди вчерашних молодых, а так же Аяза Гамбарли, Туркара Гасымзаде, Таира Ибишева и Саида Гани, каждый из которых обладает несомненным композиторским дарованием и, что не менее важно, прекрасной композиторской выучкой. Конечно, этими именами не исчерпывается список талантливой композиторской молодежи, у которой впереди еще немало творческих свершений и побед, но сочинения именно этих композиторов привлекают меня нестандартностью решений, смелостью эксперимента и постоянными поисками «своего».

Руководитель Центра РАД Наталия Красовская полагает, что рано или поздно идея Фараджа Караева будет реализована – как десятки инициатив, которые были поддержаны Фондом Гейдара Алиева и постоянно сотрудничающими друг с другом театрами, музеями и концертными залами двух дружественных стран. А глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отмечает рост гуманитарного сотрудничества между государствами: «Безусловно, показателем этого является и количество концертов, которые азербайджанские и российские исполнители дают в гостях друг у друга, и внимание публики к таким событиям. А все вместе – демонстрирует тот высокий уровень культурного обмена и взаимного интереса, который всегда был и, я уверен, будет существовать между нашими странами».

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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