Неделя музыкальной культуры Италии и Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся концерт "Неделя музыкальной культуры Италии и Азербайджана", сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

На мероприятии присутствовали представители посольства Италии в Азербайджане, представители Падуанской консерватории имени Чезаре Поллини (Италия), преподавательский состав и студенты БМА.

Профессор БМА, народная артистка Егяна Ахундова поприветствовала гостей вечера и рассказала о тесном сотрудничестве Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Падуанской консерватории. Егяна Ахундова выразила надежду, что это сотрудничество будет долгосрочным.

Далее на мероприятии прозвучали произведения композитора Отторино Респиги "Suite della Tabacchiera", три пьесы для секстета композитора Солтана Гаджибекова, Концерт для фагота и оркестра Нино Рота, а завершило концертную программу произведение "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова.

Музыкальные сочинения исполнили Ансамбль духовых инструментов БМА (дирижеры – П. Дестро, А. Мамедов), Студенческий симфонический оркестр БМА (дирижеры – Г. Медеосси, Дж. Тагизаде), а также студент IV курса исполнительского факультета БМА Кямран Мамедов.

(Автор: Джани Бабаева)

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