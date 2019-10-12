Представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке (ВИДЕО,ФОТО)

12 октября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Фестиваля азербайджанских народных песен в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт художественного руководителя фестиваля, заслуженного артиста, директора Mədəniyyət TV Рамиля Гасымова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова отметила важность реализации проекта в деле сохранения и пропаганды музыкального наследия и национально-духовных ценностей. Цель проекта – представить вниманию слушателей народные песни, входящие в Золотой фонд радио, а также редкие композиции народного творчества и песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны.

Выступление Рамиля Гасымова прошло в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра под управлением дирижера Орхана Гашимова. Вниманию зрителей были представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке. Следует отметить, что отрывок из симфонического мугама Ниязи «Раст» Рамиль Гасымов представил в своей интерпретации и за дирижёрским пультом, вызвав овации зрителей.

Фестиваль реализуется Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана и содействии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Азербайджанской национальной консерватории, Международного центра мугама, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Научно-методического центра повышения квалификации при минкультуре, Института фольклора НАНА. Координатор – доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы, музыкальный редактор – Риад Гулиев, редактор – Нурай Алиева.

Фестиваль продлится до 13 октября.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке (ВИДЕО,ФОТО)
  • Представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке (ВИДЕО,ФОТО)
  • Представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке (ВИДЕО,ФОТО)
  • Представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке (ВИДЕО,ФОТО)
  • Представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке (ВИДЕО,ФОТО)
  • Представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке (ВИДЕО,ФОТО)
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