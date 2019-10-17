Азербайджан будет представлен на Международном фестивале "Voice of Nur-Sultan"

17 октября 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан будет представлен на Международном фестивале эстрадных исполнителей "Voice of Nur-Sultan", который пройдет 25-26 октября в Казахстане, сообщает Trend Life со ссылкой на казахстанские СМИ.

В фестивале также примут участие исполнители из России, Болгарии, Украины, Грузии, Португалии, Китая, Казахстана.

Международный фестиваль эстрадных исполнителей "Voice of Nur-Sultan" проводится второй год. Это площадка для молодых исполнителей, которые смогут заявить о себе, набраться опыта и внести свой вклад в развитие вокального искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

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