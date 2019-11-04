Директор Азербайджанского национального музея искусств покажет свои картины

4 ноября 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет персональная выставка работ директора Азербайджанского национального музея искусств, заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена "Шохрат", председателя государственной экспертной комиссии по изобразительному искусству, профессора Чингиза Фарзалиева, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Выставка "По ступеням времени", открытие которой состоится в 17:00 6 ноября в Национальном музее искусств, приурочена к 50-летию творческой деятельности Чингиза Фарзалиева.

На выставке будут представлены его работы от самых первых художественных опытов до картин, созданных в текущий период.

Также гости вернисажа смогут ознакомиться с исследовательской деятельностью Фарзалиева – книгами об искусстве, ставшими учебными пособиями, фундаментальной серией "Sərvət" из 36 книг, посвящённой 45 известным представителям изобразительного искусства XX столетия в Азербайджане, обширным трудом о самом музее.

Отметим, что Чингиз Фарзалиев является почётным членом Российской академии художеств, почётным профессором Академии художеств Узбекистана, почётным доктором Тбилисской академии художеств, почётным профессором Информационного биографического центра Университета Кембриджа, почётным профессором Московского государственного художественного академического института имени В. И. Сурикова.

Чингиз Фарзалиев - обладатель ряда почетных наград, орденов и медалей, среди которых орден "Большой знак почета" "За заслуги перед Австрийской Республикой", Президентский орден "Сияние" (Грузия), Орден искусств и литературы (Франция), золотая медаль "Лучший патриот, ученый и исследователь" (Европейский дом печати и публикаций (Азербайджан)), медаль ТЮРКСОЙ "За вклад в пропаганду тюркского искусства", золотая медаль Российской академии художеств, премия "Выдающаяся личность в искусстве" Международного биографического центра (Кембриджский университет (Великобритания)) и др.

(Автор: Джани Бабаева)

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