Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)

8 ноября 2019 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме русской книги при поддержке Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку прошла автограф-сессия книги Марии Суворовской "Качели над Каспием" на азербайджанском и русском языке, сообщает Trend Life.

Мария Суворовская - настоящая женщина 21 века: бизнес-леди, издатель, общественный деятель и любящая супруга и мама. Генеральный директор "Бизнес-диалог медиа", председатель Комитета по деловым коммуникациям и социальным инновациям ТПП Московской области, член Союза журналистов России, писательница Мария Суворовская испытывает особые чувства к Азербайджану, его культуре и традициям, поэтому так часто показывает его в своем творчестве и гуманитарных проектах. Сборник "Качели над Каспием" является своеобразным символом ее любви к нашей стране. Напомним, что недавно Мария также представила свой первый клип "Я дышу Баку".

Приветствуя гостей, Мария Суворовская рассказала об идее зарождения сборника, своей любви к Баку и дальнейших планах. События в книге "Качели над Каспием" происходят на берегу Каспия, в Азербайджане. Она собрала истории разных женщин, переживших любовь, попавших в ситуацию эмоциональных качелей. Море объединяет судьбы, лечит, меняет, вдохновляет и заставляет сделать выбор. У каждой из героинь он свой. Уникальный, неповторимый, как почерк, как линия жизни. Что касается прототипов героинь. Каждая девушка, раскрытая в повести, стала собирательным образом тех людей, которых автору приходилось когда-либо встречать.

Автор верит, что книга "Качели над Каспием" вызовет любовь людей к Азербайджану, что им захочется побывать на берегу Каспийского моря и испытать то, что чувствовала она.

"В Доме русской книги провела встречу с читателями, подписала более 100 книг. Это писательское счастье, когда твою книгу любят и ценят, находят героев, похожих на себя, на страницах книги. Спасибо всем организаторам за проведение вечера и читателям, кто читает и любит "Качели над Каспием"! Признательна за внимание огромному количеству журналистов, задававших интересные и непростые вопросы на пресс-конференции", – поделилась своими впечатлениями в соцсетях Мария Суворовская.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
  • Русские качели над азербайджанским Каспием (ФОТО)
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