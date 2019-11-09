Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)

9 ноября 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - X Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов внесет свой вклад в развитие кинематографа в Азербайджане, сказал Trend Life член жюри кинофорума, обладатель наград более 60 зарубежных кинофестивалей, режиссер Керим Азими (Иран).

"Для меня большая честь находиться в Азербайджане, выступать в качестве члена жюри X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов. Этот фестиваль уже завоевал свою популярность, заявки на участие в кинофоруме подают молодые режиссеры из разных стран мира. Для режиссеров – это прекрасный шанс и возможность заявить о себе. Уверен, что Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов внесет свой вклад в развитие кинематографа в Азербайджане", - сказал иранский режиссер.

Керим Азими добавил, что примерно десять лет назад тоже участвовал в другом фестивале, организованном в Баку.

"Я участвовал в Аудиовизуальном фестивале в Баку и был удостоен ряда наград. Сейчас, к сожалению, насколько я знаю, этот фестиваль не проводится. Поэтому хочу обратиться ко всем организаторам подобных кинофорумов, чтобы они дорожили этими проектами. В самом начале Каннский кинофестиваль тоже не был таким масштабным и престижным, как сейчас", - отметил Азими.

Напомним, что в столице Азербайджана - Баку, 6-9 ноября проходит X Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов. В этом году на фестиваль было направлено 3484 кинокартин из 79 стран мира. Для участия в национальной программе и конкурсе "Cinemobil" были представлены 84 работы. По решению отборочной комиссии, в основную программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вошли 48 фильмов из 21 страны мира. В борьбе за награду фестиваля - "Qizil nar" ("Золотой гранат") примет участие 29 кинофильмов, вошедших в международную программу, и 19 киноработ национальной программы.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
  • Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
  • Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
  • Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
  • Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
  • Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
  • Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
  • Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
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