Хочу умереть как… - вечер памяти Вагифа Самедоглу (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся литературно-художественный вечер, посвященный памяти писателя, драматурга, сценариста, народного поэта Вагифа Самедоглу (1939 – 2015 годы), сообщает Trend Life.

Мероприятие под названием "Şair kimi yox, şeir kimi ölmək istəyirəm" ("Хочу умереть как стихотворение, а не как поэт") прошло при организации Центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ).

Режиссером мероприятия выступила преподаватель факультета "Театральное искусство" АГУКИ Гюмрах Омар. На вечере, студенты факультетов "Театральное искусство" и "Музыкальное искусство" АГУКИ, под руководством режиссера, представили инсценировки на прозу и поэзию Вагифа Самедоглу.

На вечере прозвучали сочинения Самедоглу - "Əlimi uzatdım" ("Протянул руку"), "Sevgilim, mən öləndə..." ("Любимая, когда я умру") , "Yatmaq istəyirəm..." ("Хочу уснуть"), "Ömrün gecəsi gələndə..." ("Когда наступит ночь жизни") и многие другие. В ходе мероприятия также были исполнены музыкальные композиции, написанные на слова Вагифа Самедоглы .

Отметим, что в рамках совместного проекта "Yeni nəsil dəvət edir" ("Новое поколение приглашает") Международного центра мугама и Университета культуры и искусств были организованы многочисленные мероприятия. Цель сотрудничества Центра мугама и Университета - поддержка представителей молодежи, занятых в сфере культуры и искусства.

Вагифа Самедоглу родился пятого июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), прошел курсы Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar" ("Телеграммы с пути"). С 1970 года Вагиф Самедоглу член Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 год был преподавателем по классу фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. В 1968-1971 годы - возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. В 1982-1985 годы - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы, 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli". Талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три его книги - "Günün bəxti" ("Счастье дня"), "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь заслужили такие картины, снятые по его произведениям, как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки пьес "Uca dağ başında" ("На вершине горы"), "Lotereya" ("Лотерея"), "Yayda qartopu oyunu" ("Игра в снежки летом"), "Generalın son əmri" ("Последний приказ генерала"), "Mamoy kişinin yuxuları" ("Сны Мамой-киши"). В 2000-2005 годах Самедоглу был депутатом Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), являлся членом комиссии по помилованию и азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ.

Скончался 28 января 2015 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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