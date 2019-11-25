Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)

25 ноября 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт ансамбля имени Юнуса Раджаби Национального центра мугамного искусства Министерства культуры Узбекистана, сообщает Trend Life.

На мероприятии руководитель Молодежного центра "Каинат" Рахиб Расулзаде отметил, что выступление узбекского ансамбля в составе более 40 музыкантов, которое проходит впервые в Баку, считается знаменательным событием для обеих братских стран.

Было подчеркнуто, что представители азербайджанского мугамного искусства достигали высоких результатов в ходе выступления на Фестивалях мугама, проводимых в Узбекистане, это можно сказать и о музыкантах из Узбекистана, участвовавших в Международных фестивалях мугама в Азербайджане.

Расулзаде рассказал об успешных выступлениях музыкантов из Узбекистана на организованном Центром "Каинат" Международном детском фестивале мугама, а также на Международном конкурсе молодых исполнителей классической музыки исламского мира.
Ансамбль под художественным руководством народного артиста Узбекистана Хошимджона Исмайылова и под музыкальным руководством Абдурахмана Холтаджиева выступил с интересной концертной программой. В исполнении солистов ансамбля – народного артиста Абдунаби Ибрагимова, заслуженной артистки Гюльбахар Эркуловой, а также Сардарбека Гафурбекова, Адалята Исмайылова и другие. Прозвучали отрывки из дастана "Aşıq Qərib", а также мугамы, узбекские народные песни, композиции из газелей Алишира Наваи.
Концертная программа была встречена зрителями с большим интересом.
(Автор: Джани Бабаева)

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  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
  • Мугамное искусство Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)
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