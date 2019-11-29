Вот как любят Азербайджан в Израиле! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Конгресс-холе Тель-Авивского отеля "Дан Панорама" состоялся III съезд Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", сообщили Trend Life в пресс-службе"АзИз".

После завершения официальной части делегатам и гостям съезда была представлена концертная программа, в которой выступили артисты традицонно участвующие в праздничных мероприятиях ассоциации "АзИз".

Первым вышел на сцену инструментальный народный ансамбль "Севги", в состав которого входят Марк Агарунов, Салман Рабаев, Яков Семендуев, Рустам Юнаев, Геннадий Бинаев и Ишай Сасонов, которые исполнили азербайджанские инструментальные произведения и песню о Баку.

Затем состоялась израильская премьера романса "Дорога к счастью" ("Ба дерех ле ошер"), написанного композитором Тамарой Ибрагимовой на стихи известной израильской журналистки Виктории Долинской в исполнении солистки израильской оперы Камелии Йоффе. Вокалистка также исполнила произведения азербайджанских классиков.

Певцы Эфраим Юхаев, Лиора Сафанова и Фарид Алони исполнили популярные азербайджанские эстрадные песни, а Константин Калинин авторское посвящение легендарному Муслиму Магомаеву.

Несомненно, украшением праздничного вечера, стало выступление юных танцоров национального ансамбля "Ритмы Кавказа" из города Сдерот, под руководством хореографа Василия Мушаилова, которые исполнили два танца, одним из которых была традиционная "Лезгинка".

(Автор: Вугар Иманов)

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