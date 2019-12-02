Ялчин Адигезалов отмечает двойной юбилей гастролями по Турции (ВИДЕО)

2 декабря 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Дан старт гастрольному турне по крупнейшим городам Турции, приуроченный к 60-летию со дня рождения и 30-летию дирижёрского творчества народного артиста Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", профессора Ялчина Адигезалова, сообщает Trend Life.

Первый концерт состоялся в региональном центре области Чукурова , городе Адана. В исполнении Государственного cимфонического оркестра под управлением маэстро прозвучали Четвёртый фортепианный концерт Л.B. Бетховена и Восьмая симфония А. Дворжака . Творческие узы связывают Ялчина Адигезалова с оркестром на протяжении более четверти века. Следует отметить, что именно с этим коллективом в далёком 1992 году состоялся турецкий дебют молодого выпускника Венской академии музыки.

Прошедший концерт был посвящён памяти основателя Sabanci Holding , миллиардера, писателя и мецената Сакып бея Сабанджи. Солисткой выступила выдающаяся турецкая пианистка Гюльсин Онай. На вечере, в переполненном Центральном концертном зале мерии Аданы присутствовали члены семьи Сабанджы, супруга - Озджан Сабанджы , дочь - Демет Сабанджы, мер города - Махмут Демирташ и другие официальные лица. Прошедший с большим успехом концерт транслировался в прямом эфире канала Культура ТRT 2, широко освещался в турецких СМИ .

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Ялчин Адигезалов отмечает двойной юбилей гастролями по Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отмечает двойной юбилей гастролями по Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отмечает двойной юбилей гастролями по Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отмечает двойной юбилей гастролями по Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отмечает двойной юбилей гастролями по Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отмечает двойной юбилей гастролями по Турции (ВИДЕО)
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