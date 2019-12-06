Сказочный сон, или Триумф Щелкунчика в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 25 и 29 декабря состоится показ балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. По традиции, в преддверии Нового года этот балет всегда ставится в репертуар театра и собирает огромную зрительскую аудиторию.

Фантастически красивая музыка Чайковского, монументальные интересные декорации и костюмы делают спектакль зрелищным и очень привлекательным. Показ спектакля "Щелкунчик" в канун Нового года станет своеобразным подарком коллектива театра оперы и балета для многочисленных зрителей и почитателей академического искусства.

В спектаклях примут участие заслуженные артисты Азербайджана Нигяр Ибрагимова, Джамиля Керимова, Макар Ферштандт, Самир Самедов, а также солисты Тимур Одушев, Юлия Ферштандт, Лейла Нариманидзе, Фаиг Губатов, Динара Ширинова и другие.

25 декабря дирижировать балетом будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров, главный дирижер и музыкальный руководитель Театра оперы и балета Эйюб Гулиев, а 29 декабря лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Доратти Орхан Гашимов.

Сюжет спектакля: в канун Рождества, в красивом доме доктора Штальбаума начинают собираться гости. Дети доктора Мари и Фриц с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей - Дроссельмейер. Его способность оживлять игрушки не только забавляет детей, но и пугает их. Дроссельмейер снимает маску. Мари и Фриц узнают своего любимого крёстного.

Крёстный дарит Мари Щелкунчика. Странное выражение лица куклы забавляет её. Фриц нечаянно ломает куклу. Мари укладывает полюбившуюся ей куклу спать. Фриц вместе с друзьями надевают маски мышей и начинают дразнить Мари.

Наступает ночь, и комната, в которой находится ёлка, наполняется лунным светом. Мари возвращается и обнимает Щелкунчика. И тут появляется Дроссельмейер, в роли доброго волшебника. Он взмахивает рукой, и в комнате всё начинает меняться - стены раздвигаются, ёлка начинает расти, а ёлочные игрушки оживают и становятся солдатиками. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного Короля. Отважный Щелкунчик ведёт солдатиков в бой и одерживает победу.

Солдатики триумфально несут Мари на плечах к Щелкунчику. Внезапно лицо Щелкунчика меняется, он превращается в прекрасного Принца. Мари и оставшиеся в живых куклы оказываются под звёздным небом и фантастически красивой ёлкой.

Мари просыпается, и понимает, что увы, это был всего лишь сказочный сон…

(Автор: Джани Бабаева )

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