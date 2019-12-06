О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)

6 декабря 2019 20:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось литературно-художественное мероприятие под названием "Мои стихи - моя Вселенная", посвященное 95-летию со дня рождения народного поэта Наби Хазри, сообщает Trend Life.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный поэт Нариман Гасанзаде в своих выступлениях на вечере отметили, что Наби Хазри в своих произведениях раскрывал внутренний мир человека, его мировоззрение и убеждения. Его творчество завоевало широкую аудиторию читателей благодаря своему философскому содержанию, в котором отражался высокий гуманизм и национальный колорит.
На вечере народный артист, актер Сабир Мамедов прочитал написанные поэтом стихи. В сопровождении инструментального ансамбля "Dan ulduzu" народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженные артистки Алмаз Оруджева и Лала Мамедова, а также солистки вокального ансамбля "Sevil" исполнили песни на слова поэта.

В завершении мероприятия выступил сын Наби Хазри Арзу Бабаев, который выразил благодарность за внимание, оказываемое государством творчеству и наследию поэта. Бабаев также выразил признательность организаторам мероприятия.

Отметим, что Международный центр мугама проводит юбилеи и вечера памяти выдающихся деятелей искусства. Центр постоянно организовывает мероприятия, пропагандирующие творческий путь корифеев искусства.

Творчество Наби Хазри занимает почетное место в литературе Азербайджана. Стихи поэта знает и любит не одно поколение читателей. Главной темой творчества поэта была бесконечная любовь к Родине, он воспевал красоту природы Азербайджана. Безмерная любовь к морю и его аромат, который приносил с собой северный ветер, явились причиной принятия им псевдонима Хазри (в переводе с азербайджанского означает "северный ветер")…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
  • О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
  • О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
  • О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
  • О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
  • О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
  • О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
  • О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
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