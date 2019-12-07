Мурад Садых представит самый позитивный концерт – фоторепортаж с репетиции

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель Мурад Садых выступит с концертом "Qəlbimin nəğmələri" (Песни моей души) в Международном центре мугама, 8 декабря в 19.00, сообщает Trend Life.

На вечере прозвучат хиты исполнителя за 12-летнюю творческую деятельность. Мурад Садых выступит в сопровождении ансамбля народных инструментов под управлением Пярвиза Гасымова и камерного оркестра под управлением Джавада Тагизаде Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ведущая вечера – Лейла Гулиева.

В преддверии мы побывали на репетиции Мурада, где он готовился вместе с композитором и пианистом Севдой Мамедли и лауреатом международных конкурсов Вюсалей Бабаевой, с творческим коллективом концертной программы.

«В жизни человека бывают моменты, когда он хочет выразить свои чувства и эмоции в музыке, поэзии, на холсте, в различных работах. Главное – жить и никогда не унывать! Я плохо вижу и хожу, но никогда не теряю чувства оптимизма, потому что каждый день, час, минута или секунда – это дар Всевышнего, которому ты должен быть благодарен, несмотря на все трудности жизни. Надо жить и творить! Поэтому это будет самый позитивный концерт, который посвящаю своим любимым родителям и всем, кто поддерживал меня за эти годы. Это песни моей души!», - сказал Trend Life исполнитель.

29-летнего Мурад Садых, которого называют "Кавказский Стиви Уандер", является лауреатом международных фестивалей, среди которых "Бакинская осень", III и VIII Международных фестивалей творчества инвалидов "Жизнь безграничных возможностей" в Москве, X Международного фестиваля интегрированных театров "Солнечная волна" в Киеве, обладателем Хрустального кубка и почетного диплома мэрии Санкт-Петербурга IV Международного фестиваля творчески одаренных людей с ограниченными возможностями "Звезда надежды". Принимал участие в фестивале "Белая трость - толерантность, равноправие, интеграция" в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве. Награжден Министерством молодежи и спорта Азербайджана премией "Gənclər mükafatı laureatı" и "Хрустальным кубком". Удостоен почетным дипломом "Ustad-Sənətkar"("За исполнительское мастерство") от Совета правления профсоюза работников СМИ Азербайджана, рядом национальных премий в области эстрадного искусства.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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