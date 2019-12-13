В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

13 декабря 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.

В программе прозвучали произведение "Аразбары" Узеира Гаджибейли, симфония "Низами" Фикрета Амирова, "Танец Айши" из балета "Семь красавиц" Гара Гараева, произведения "Sənə də qalmaz" Тофига Гулиева и "Qərənfil" Васифа Адыгёзалова, а также "Адажио" Томазо Альбиони, "Меланхолия" Эдуарда Направника и другие сочинения.

Солисты – заслуженные артисты Сахиб Пашазаде (тар), Анар Шушалы (вокал), Алексей Милтых (виолончель) и Наргиз Алиева (фортепиано), а также Джейла Сеидова (скрипка), Ровшан Амрахов (скрипка).

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В бакинской Филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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