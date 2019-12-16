Представлена программа первого Республиканского фестиваля вокалистов в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 17-24 декабря в стране пройдет первый Республиканский фестиваль вокалистов, сообщает Trend Life.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при организации министерства культуры Азербайджана. Основная цель - развитие и пропаганда классической музыки в стране, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса.

"Хорошо известно, что музыкальная культура Азербайджана имеет очень глубокие корни, её богатая сокровищница шлифовалась столетиями. Классическое вокальное искусство Азербайджана также является неотъемлемой частью нашей музыкальной культуры. Это искусство, основы которого были заложены великим Бюльбюлем, чьё имя золотыми буквами вписано в историю Азербайджана, и сегодня успешно развивается и пропагандируется во всех странах мира нашими современными вокалистами. Выдающийся певец Бюльбюль, синтезировав восточную и западную манеру вокального исполнения, то есть классическое исполнение и национальный вокал, создал уникальный образец искусства. Вслед за ним в вокальном жанре возникла новая волна исполнителей, чьи голоса навсегда останутся в истории вокального искусства. Столь богатое культурное наследие – гордость каждого из нас, всего азербайджанского народа. Поэтому сегодняшнее поколение слушает этих корифеев и учится у них, перенимает их мастерство", - сказал директор Mədəniyyət TV, автор идеи и художественный руководитель фестиваля Рамиль Гасымов.

Директор Mədəniyyət TV отметил, что проект станет весомым вкладом в дело развития этого жанра в нашей стране, потому что на этом фестивале будут представлены выступления вокалистов разной возрастной категории – как видных мастеров, так и молодых исполнителей.

"Несомненно, реализация подобной инициативы является результатом заботы и внимания нашего государства к деятелям культуры, мы гордимся тем, что нам выпала честь претворять в жизнь этот проект, что мы и делаем с большим воодушевлением и энтузиазмом. Без поддержки нашего государства реализация этих идей и проектов была бы невозможной. Как известно, Фонд Гейдара Алиева и лично Первый Вице-президент страны Мехрибан ханум Алиева уделяют особое внимание культурным проектам, держа их в центре своего внимания. Форумы по межкультурным диалогам, крупномасштабные фестивали и различного рода мероприятия, регулярно проводимые в нашей стране, являются наглядным тому подтверждением. Именно эта забота и внимание воодушевили нас на организацию фестиваля, создав благоприятную почву для реализации данного проекта. Уверен, что мы оправдаем доверие и внимание руководства нашего государства", - добавил Рамиль Гасымов.

Ниже представлена программа фестиваля.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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