В Баку пройдет Всероссийская акция "День короткометражного кино"

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку в рамках Всероссийской акции "День короткометражного кино" пройдут кинопоказы, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Организаторами проекта являются Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр MovieStart при поддержке Фонда президентских грантов, а также Ассоциации продюсеров кино и телевидения России.

Программа кинопоказов:

- 19 декабря 2019 года в 11.00

Игровой полнометражный фильм "Счастье – это… часть 2". Компания Disney в России и СНГ уже во второй раз запустила проект "Счастье – это…" в июне 2017 года. Цель проекта – помочь начинающим российским кинематографистам осуществить мечту – снять кино для большого экрана. В ходе нескольких конкурсных этапов экспертное жюри выбрало лучших начинающих сценаристов и режиссеров для работы над фильмом, которые сняли киноальманах из 7 историй о счастье.

- 23 декабря 2019 года в 11.00

Программа "Кино будущего"

Игровой короткометражный фильм "Алиса" (режиссер Василиса Кузьмина, 2019 год). Сюжет: у водителя такси Миши и голосового помощника Алисы — годовщина. Кажется, они идеальная пара и совпадают во всем — от чувства юмора до музыкального вкуса. Сможет ли хорошенькая пассажирка разрушить их союз, или Алисе удастся убедить Мишу не брать с улицы подозрительную барышню?

Игровой короткометражный фильм "Инстинкты" (режиссер Артем Макаревич, 2019 год). Сюжет: молодой парень спешит на главную встречу в своей жизни. Чтобы на нее попасть, ему придется сразиться со своими демонами, попасть в будущее и

вернуться, и даже выпасть из самолета, - этот путь будет самым сложным для него до сих пор.

Игровой короткометражный фильм "Ухо" (режиссер Пётр Скворцов, 2019 год). Сюжет: альтернативное будущее, подозрительно похожее на тоталитарную империю середины прошлого века. Пассажиры особого такси, не говоря ни слова, изливают свою душу водителю. Скромный и молчаливый юноша с тихой улыбкой и понимающими глазами выслушивает исповеди "сильного" мужчины, богатой дамы и находящейся на грани нервного срыва офицера службы безопасности. Кто он такой, этот загадочный телепат-психотерапевт за рулём чёрного такси?

Игровой короткометражный фильм "Эфир" (режиссер Дарья Свириденко, 2019 год).

Сюжет: искреннее желание девочки-подростка, с помощью близкой подруги, поздравить маму с днем рождения в прямом эфире оборачивается непоправимой человеческой трагедией и меняет судьбы детей.

- 24 декабря 2019 года в 11.00

Программа "Семейная"

Игровой короткометражный фильм "Белый параллелепипед" (режиссер Оксана Степанцова, 2019 год). Сюжет: белый параллелепипед - это правильное искусство. Белый параллелепипед - бесспорно является вершиной творчества. Что же будет, если найдется кто-то, кто поспорит с этим утверждением?

Игровой короткометражный фильм "Валенки" (режиссер Анна Прудникова, 2019 год).

Сюжет: в надежде стать родителями Вера и Ваня готовы поверить во что угодно, даже в волшебные сувенирные валенки, раз уж медицина бессильна. Вот потому-то они и отправляются в Суздаль на поиски заветной вещицы, рискуя при этом не только не найти желаемое, но и потерять друг друга.

Игровой короткометражный фильм "Старый вояка" (режиссер Сергей Батаев, 2019 год).

Сюжет: весна 1945 года. В одной из глухих русских деревень живёт дед – Егор Кузьмич. Несмотря на столь преклонный возраст и сейчас рвётся в бой. Деревенские относятся к деду по-доброму, снисходительно, но его дочь Наталья очень устала от выходок отца. Однажды старик собирает вещмешок и тайком уходит в сторону фронта. Внук догоняет деда в лесу и возвращает его домой. После чего Наталья запирает отца дома. Этот поступок навсегда меняет её жизнь.

Игровой короткометражный фильм "Теленок" (режиссер Виктория Рунцова, 2019 год).

Сюжет: жизнь маленького мальчика Вити переворачивается с ног на голову, когда он узнаёт, что новорождённый телёнок завтра забудет свою маму. Он решает во что бы то ни стало вернуть телёнка матери.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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