Азербайджанская семейная чета стала чемпионом мира среди профессионалов в Австрии (ВИДЕО, ФОТО)

17 декабря 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские танцоры, семейная чета Эльдар Джафаров и Анна Сажина стали победителями Чемпионата мира по бальным танцам в стиле шоу среди профессионалов WDC World Championship Professional Ballroom Showdance 2019 в Австрии, сообщили Trend Life в пресс-службе танцоров.

Дуэт поразил жюри и зрителей невероятным номером под названием "Артист" в постановке всемирно известного хореографа Талята Тарсинова. Эльдар Джафаров отметил, что завоевать титул Чемпиона мира по шоу было особенно приятно, выступая с этим танцевальным шедевром.

"Быть бальником - несложно, танцором - сложнее, а вот быть артистом в танцах- это цель моей жизни!", - сказал он.

За звание лучших танцоров мира на WDC World Championship Professional Ballroom Showdance 2019 боролись лучшие профессиональные пары из Австрии, Германии, Великобритании, Японии, России, Украины, США и ряда других стран. В результате серебро чемпионата досталось австрийскому дуэту, а бронза – паре из России.

Эльдар Джафаров и Анна Сажина признаются лучшими танцорами мира уже не в первый раз. Ранее они становились обладателями титулов чемпионов мира и чемпионов Европы по десяти танцам среди профессионалов, победителями ряда других танцевальных турниров в разных странах мира, а также были участниками танцевального конкурса «Евровидения». Эльдар Джафаров и Анна Сажина также являются основателями Профессионального танцевального союза в Азербайджане (AzDC).

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанская семейная чета стала чемпионом мира среди профессионалов в Австрии (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанская семейная чета стала чемпионом мира среди профессионалов в Австрии (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанская семейная чета стала чемпионом мира среди профессионалов в Австрии (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанская семейная чета стала чемпионом мира среди профессионалов в Австрии (ВИДЕО, ФОТО)
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