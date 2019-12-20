Впервые в Бурсе - Эйюб Гулиев и Алихан Самедов покорили турецкую публику (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из самых крупных залов Турции - Культурном центре имени Ататюрка города Бурса состоялся симфонический концерт при участии азербайджанских и турецких музыкантов. Об этом сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

Государственный симфонический оркестр Бурсы под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженного артиста Эйюба Гулиева исполнил интересные образцы современной азербайджанской музыки.

Впервые в Бурсе прозвучали сюита из балета "Любовь и смерть" народного артиста Азербайджана, профессора Полада Бюльбюльоглу и Концерт для балабана и симфонического оркестра талантливого композитора и педагога Ильяса Мирзоева. Сольная партия прозвучала в трактовке прославленного музыканта, исполнителя на народных духовых инструментах Алихана Самедова, для которого написано это сочинение.

Следует отметить, что трехчастное произведение для балабана является одним из редких образцов в этом жанре.

Во втором отделении концерта также прозвучал один из шедевров мировой классической музыки - девятая симфония Антонина Дворжака "Из нового света". Яркая трактовка произведения азербайджанским дирижером поразила турецкую публику. После совместного выступления азербайджанских и турецких музыкантов зрители долго не отпускали их со сцены.

Отметим, что это первый совместный проект дирижера Эйюба Гулиева и Государственного оркестра Бурсы.

(Автор: Джани Бабаева)

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