Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)

24 декабря 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся концерт, посвященный Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В программу концерта вошли любимые мелодии из кинофильмов, популярные песни на азербайджанском, русском и других языках, а также авторские композиции в исполнении участников детского ансамбля "Start" Дома культуры "Достлуг" города Сумгайыт (руководитель - Вадим Джавадов).

Зрителями концерта стали учащиеся бакинских школ, студенты и представители организаций соотечественников.

Концертная программа вызвала большой интерес у публики, зрители с удовольствием подпевали и аплодировали выступающим на сцене.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
  • Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
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