Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)

27 декабря 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось подведение итогов проекта "Книги и писатели – юбиляры 2019", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Проект проводился с начала учебного года совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В его рамках в детских библиотеках Баку и средних общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта и Мингячевира, Хачмазского и Исмаиллинского районов были проведены открытые уроки и литературно-музыкальные представления, посвященные творчеству Имадеддина Насими, Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Ивана Крылова, конкурсы сочинений и эссе.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Представитель посольства России в Азербайджане Алла Наниева, советник отдела международного сотрудничества министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев, декан филологического факультета Бакинского славянского университета Гюльтекин Алиева, директор Музейного центра Лиана Везирова и директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова вручили дипломы и памятные подарки учащимся, ставшими победителями конкурсов.

Благодарственные письма представительства Россотрудничества в Азербайджане и памятные подарки были вручены представителям школ и членам жюри, которые наиболее активно участвовали в проекте "Книги и писатели – юбиляры 2019".

Состоялся концерт, в котором приняли участие учащиеся школы № 283, Классической гимназии №160, образовательного комплекса "Школа-лицей" при Бакинском Славянском университете, юные актеры детского Театра-студии "Гюнай", студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
  • Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
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