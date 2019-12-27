Ход конем - Карабахские скакуны, шахматы и мода (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с включением Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн" Главное Управление культуры города Баку расширило сферу деятельности в области по поддержке и развитию художественных инициатив, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Новая инициатива, сочетающая современность с традициями и ориентированная на детей и подростков исходит от "BlitzCouture".

"BlitzCouture" – это новый бренд одежды для детей и подростков, его основателями являются Арзу Вагифгызы и Сабина Зулалова. "Blitz couture" – это не просто линия детской одежды, а воплощение идеи связать одну из самых почитаемых и интеллектуальных игр - шахматы с модой.

Blitz - эта игра с фиксированным временем. Момент, когда нужно сделать ход, чтобы выиграть… Ход конем!

Отметим, что свое мастерство в шахматах неоднократно показывали наши соотечественники, и конечно, много детей и подростков увлекаются этой игрой. Именно шахматные фигуры вдохновили основателей бренда. Арзу Вагифгызы и Сабина Зулалова решили остановить выбор на фигуре "конь". По их мнению, это очень символично, ведь наши деды говорили: "Конь – эта подарок судьбы". Но самое главное, Карабахские скакуны считаются одним из национальных символов Азербайджана.

Эскизы, подбор тканей, пошив, детали, на все это уходит много времени, но уже сегодня бренд представил несколько готовых костюмов и видеопроект о том, что вдохновляет его создателей.

(Автор: Джани Бабаева)

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