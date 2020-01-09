По воспоминаниям заключенных и сотрудников Баиловской тюрьмы...(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет историко-детективный роман азербайджанского пистателя и режиссера Джалаладдина Гасымова “Edam günü” (День казни), сообщил Trend Life автор издания.

"В произведении воплощен мой 18-летний опыт работы в полиции (милиции), использованы воспоминания бывших заключенных и сотрудников Биловской тюрьмы советского периода. Поэтому произведение основано на реальных событиях. Психологический триллер повествует о событиях, которые происходят в последние годы СССР, когда в контексте противоречий раскрываются характерные образы героев произведения. В книге 12 повествований, один из которых мне удалось экранизировать в 2016-2018 годах под названием "День казни". Этот фильм завоевал международные призы в различных номинациях на 35 кинофестивалях в США, Испании, Великобритании, Японии и других странах", - отметил Джалаладдин Гасымов.

В фильме "День казни" показаны волнующие моменты из жизни осужденного в камере. Автором раскрывается тюремная тема в противоречивом контексте с двух противоположных полюсов. Фильм производства SPP Production. Режиссер-постановщик, автор сценария и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, оператор-постановщик - Мехти Ягубов. В ролях - Ровшан Керимдухт, Сабир Мамедов, Мамед Алиев, Назил Агаларов, Рамин Шихалиев, Солтан Гасымов, Хикмет Мамедов, Вугар Гурбанов и другие.

Джалаладдин Гасымов родился 1967 года в Товузе. Военную службу проходил в рядах секретных войск связи СССР в Германии. Учился в Московском институте управления, Бакинском государственном университете, Украинской международной юридической академии и Полицейской академии МВД Азербайджана. С 1997 года работал в органах полиции, в Главном управлении полиции Баку, возглавлял Управление полиции Хатаинского района. Заместитель председателя AVMVİB ветеранов полиции, руководитель ОО "Спортсмены в борьбе с наркотиками". Автор ряда исторических романов и повестей, художественных и документальных фильмов "Первый успех братьев Нобель", "Архив Шоллера", "День казни", "100-лет славной жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева", "Темное прошлое Сталина", неоднократно удостоенных международных наград кинофестивалей.

(Автор: Вугар Иманов)

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