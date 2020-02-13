Абстрактные формы и яркие цвета архитектора Зарназ Иманзаде (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Бакинском центре искусств Yeni Gallery состоялось открытие выставки графических работ члена Союза архитекторов Азербайджана, художника, дизайнера, архитектора Зарназ Иманзаде, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили видные деятели культуры, искусства, известные архитекторы, многочисленные поклонники творчества Зарназ Иманзаде, ее друзья и близкие. Зал галереи был заполнен гостями, желающими ознакомиться с работами автора.

До официального открытия выставки Зарназ Иманзаде рассказала Trend Life о вошедших в экспозицию работах, и истории их создания.

"По профессии я архитектор, работаю в Институте архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), занимаюсь научной работой. В свободное время рисую, у меня на столе всегда лежит бумага для набросков, даже на работе делаю небольшие зарисовки. В создании своих работ я применяю компьютерную графику, рисую компьютерной мышкой в программе Paint. Работ у меня очень много, для экспозиции выбрали только небольшую часть. При подготовке выставки мне помог мой хороший друг, доктор философии по искусствоведению Эльчин Алиев. Когда он увидел мои работы, то посоветовал обязательно провести экспозицию", - сказала она.

По словам Зарназ Иманзаде, ее работы охватывают самые различные темы.

"Они посвещены различным темам – это природа, мечты, фантазии, все что связано с нашей жизнью, и, конечно, азербайджанские ковры. Я использую элементы азербайджанских ковров в работах. Люблю сочные цвета, а наши ковры как раз выделяются ярким колоритом - от них я получаю вдохновение. Раньше, когда я создавала одежду в качестве дизайнера, тоже использовала в них элементы ковров", - подчеркнула художница.

На официальном открытии мероприятия руководитель Yeni Gallery Рафаэль Гюльмамедли поприветствовав гостей, отметил, что после долгого перерыва Yeni Gallery открывает выставочный сезон.

"Мы все хорошо знакомы с творчеством Зарназ Иманзаде, однако с инициативой о проведении персональной выставки ее работ выступил искусствовед Эльчин Алиев. Он сказал, что работы, которые создает Зарназ Иманзаде очень интересные, и они обязательно должны быть представлены вниманию общественности", - рассказал Гюльмамедли.

"Все, кто общается с Зарназ Иманзаде, знают ее как прекрасного человека. И у этого замечательного человека прекрасное чувство вкуса. Как архитектор Зарназ Иманзаде показала себя и в теории, и в практике. Графические работы, представленные на выставке, являются одной из важных форм проявления ее творческого таланта. Архитектура требует больше конкретики, точности, а здесь автор в свободной форме показывает все аспекты своего творчества. На выставке представлены композиции, выполненные в абстрактной, современной форме, в которых нашло отражение наше ковровое искусство", - сказал доктор философии по искусствоведению, руководитель отдела градостроительства Института архитектуры и искусства НАНА Эльчин Алиев.

В своих выступлениях директор Института архитектуры и искусства НАНА, доктор искусствоведения, профессор Эртегин Саламзаде, секретарь Союза архитекторов Азербайджана Фархад Моллазаде, заслуженный деятель искусств, профессор Кюбра Алиева и другие дали высокую оценку творческой деятельности Зарназ Иманзаде.

Было подчеркнуто, что автор работ обладает неповторимым восприятием и чувством цвета.

Отметим, что Зарназ Иманзаде окончила архитектурный факультет Азербайджанского инженерно-строительного института (сейчас - Азербайджанский университет архитектуры и строительства), после чего стала научным сотрудником Института архитектуры и искусства НАНА. Параллельно с научной деятельностью Иманзаде выполняла частные заказы по проектированию зданий и дизайну интерьеров. Помимо основного вида проектной деятельности она параллельно занималась изобразительным искусством в формате графики. Работа с абстрактными формами и цветом выражает спонтанную потребность творческого самовыражения автора, не зависящей от заказчика. В этом смысле, абстрактные композиции отображают те состояния, которые нельзя выразить словами. Уверенная манера художника показывает в графических работах композиционные обобщения, выражающие творческое идеи автора.

(Автор и фото - Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова).