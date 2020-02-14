Азербайджанская "Золушка" с триумфом представлена в Москве с 3D технологиями (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В московском музыкальном театре "Геликон-опера" с большим успехом проходит премьера оперы "Золушка" азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Леонида Вайштейна (20.04. 1945 – 20.06.1994), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Леонид Вайнштейн происходит из потомственной музыкальной семьи. Отец Моисей Вайнштейн - известный азербайджанский композитор и дирижёр. Мать Ольга Вайнштейн (урождённая Белявская) - преподаватель музыки. Жена - преподаватель музыки, доцент Баяз Везирова, сын - генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, чемпион XX века в составе команды КВН "Парни из Баку". Кстати, Леонид Вайнштейн был чемпионом КВН 1967 и 1970 годов в составе команды "Парни из Баку". В 1963 окончил Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, а в 1968 — Азербайджанскую консерваторию по классу композиции великого Гара Гараева. Автор опер "Кот в сапогах", "Золушка", "Чёрная стрела", балета "Вдохновение", музыки к спектаклям, кинофильмам, автор романсов, произведений классической музыки.

"Золушка" была поставлена в 1985 году на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в 1985 году. И вот спустя 35 лет она с триумфом, с 12 по 16 февраля, играется в Москве. В качестве музыкального руководителя постановки "Золушки" Леонида Вайнштейна в "Геликон-опере" Дмитрий Бертман пригласил азербайджанского маэстро, народного Ялчина Адигезалова, для которого эта опера является частью жизни – ведь он побывал ещё на премьере этой оперы в Баку в 1985 году. Более того, "Золушка" Леонида Вайнштейна стала неотъемлемой частью азербайджанского музыкально-культурного ландшафта.

Ялчин Адигезалов: "Это добрая сказка на все времена и для взрослых, и для детей. Партитура "Золушки" сделана превосходно! Это очень светлая музыка, проникающая в сердца не только наших маленьких зрителей, но и в сердца и души взрослых. Потрясающая мелодика – Вайнштейн был замечательным мелодистом. И я думаю, что многие, уходя со спектакля, будут напевать мелодии из этой оперы, они станут их любимыми, потому что они – запоминающиеся, они яркие, красивые. При том, что сюжет оперы – по сказке Шарля Перро, совсем не восточный – в музыке композитора присутствует очень много восточных элементов. Очень талантливый режиссер Илья Ильин придумал невероятные эффекты – он мне объяснил в двух словах, что будут использованы современные 3D технологии. Лично я подошел к постановке "Золушки" со всей ответственностью, она совсем не простая и для вокалистов, достаточно сложная тесситура, метроритмика. Надеюсь, спектакль войдет в репертуар "Геликона" и будет радовать москвичей и гостей столицы. Мы ждём на премьерных спектаклях много гостей, в том числе из Баку".

Режиссер-постановщик Илья Ильин в известное произведение решил вдохнуть новую жизнь - удивительные превращения и волшебство созданы при помощи необычных декораций и уникальных голографических технологий. Яркие эффекты, помогающие сказке, - как еще тыкву наглядно превратить в карету, а мышей - в четвертку лошадей - с голографической проекцией это превращается просто в мультик с живыми поющими артистами, очень естественно и натурально. Кроме традиционных героев сказки, Золушки, Принца, Мачехи и сестер, есть и оживающие предметы - тетушка Метлу, дядюшка Утюг и даже отважный Чайник и Кочерга. Вместо крестной Феи в опере имеется Сказочник. Причем, все это действие начинается в современной узнаваемой квартире с кухонной плитой, стиральной машиной и телевизором. А телевизор дает массу иронических контекстов: сначала Золушка смотрит по нему фильм "Золушка" 1947 года с Яниной Жермо и Фаиной Раневской, потом после побега с бала по нему показывают новостную хронику с бала и объявлениями о розысках девушки, потерявшей хрустальную туфельку. И эта квартира вдруг превращается во Вселенную с бесчисленным числом звёзд.

В постановке играют ведущие и талантливые актеры театра - Лидия Светозарова, Иван Волков, Алексей Дедов, Ольга Давыдова, Мелания Заридзе, Дмитрий Янковский, Оксана Осадчая, Юлия Горелова, Антон Куренков, Антон Фадеев и другие.

Бесспорно, стоит отметить работу художника-постановщика Игоря Нежного, художника по костюмам Татьяны Тулубьевой, художника по свету Дениса Енюкова, хореографа Эдвальда Смирнова, художников по видеоанимации Александра Андронова и Кирилла Маловичко.

Фото с сайтов: www.rewizor.ru, www.mskagency.ru, www.newsmuz.com

(Автор: Вугар Иманов)