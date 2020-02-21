Ностальгическая любовь Сталина в Баку

Культура 21 февраля 2020 19:02 (UTC+04:00)
Ностальгическая любовь Сталина в Баку

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 15 марта в 19.00 состоится премьера спектакля "Сталин" по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Сюжет этой интригующей истории о человеке, который имел "множество масок и лиц", не так уж и прост. В нем много неожиданных поворотов, интриг, заговоров, детективных инсинуаций, непредвиденных поражений заговорщиков и ностальгии по любви.

Что Ольгу Александровскую привело в Кремль, в кабинет к самому Иосифу Виссарионовичу пытаются понять, переосмыслить и использовать в собственных интересах куратор безопасности и его сообщники, замыслившие нечто невероятное.

Над спектаклем работают приглашенные из России театральные деятели: режиссер-постановщик Кирилл Заборихин, художник-постановщик Татьяна Мельникова и композитор Андрей Шошкин. Постановка осуществляется в рамках государственного заказа министерства культуры Азербайджана.

В спектакле заняты актеры – Марина Литвиненко, Олег Амирбеков, Мария Дубовицкая, Заур Терегулов, Заур Искендеров, Рустам Керимов, Джохар Абдуллаев, Ольга Арсентьева, Фарид Бахрамов, Турал Керимов, Майя Воробжанская, Мурад Исмайлов, Самира Рустамова, Эмиль Атрашкевич и Ягуб Зейналов.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на iticket.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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