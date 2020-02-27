"Принцесса фортепиано" из Франции учит азербайджанцев

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница, проживающая во Франции, заслуженная артистка Азербайджана, директор Французской международной высшей музыкальной академии Аделя Алиева 27-29 февраля проводит в Баку и Сумгайыте мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и школ искусств, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Аделя Алиева родилась в Баку. Окончила Московскую консерваторию и аспирантуру с красным дипломом. Уже около 30 лет Аделя Алиева проживает во Франции. Ее называют "принцессой фортепиано". Репертуар Адели Алиевой весьма обширный, она выступала с концертами во многих городах мира. Во Франции и Швейцарии проходит конкурс пианистов, который носит ее имя.

Отметим, что в целях совершенствования учебного процесса, повышения качества обучения, профессионального развития и оказания методической помощи опытные педагоги ведущих учебных заведений республики, известные деятели искусств регулярно проводят мастер-классы для преподавателей и учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.

(Автор: Джани Бабаева)