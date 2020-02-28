Лучшая новость дня! - участница "Евровидения 2020" Самира Эфенди (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня стало известно, что Азербайджан на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" представит 28-летняя исполнительница Самира Эфенди, сообщает Trend Life.

"Лучшая новость дня! Очень рада, что представлю Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2020". Благодарю каждого, кто верит в меня. Изо всех сил буду работать, чтобы "сотрясти" Европу нашей музыкой", - написала Эфенди на своей официальной странице в Instagram.

Также на официальном сайте конкурса отмечено, что песня, с которой Самира Эфенди выступит на "Евровидении-2020" будет представлена в начале марта.

Напомним, что представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит во второй части первого полуфинала. Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в "Ahoy Arena".

16 сентября 2019 года было официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни "Евровидение-2020".

(Автор: Джани Бабаева )