Музыка Карабаха в исполнении Золотого голоса Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре мугама поселка Гузанлы Агдамского района прошел вечер, посвященный 85-летию народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", ханенде Гадира Рустамова (20.11. 1935 – 14.12.2011), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Выступившие на открытии глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов, член Союза писателей Азербайджана Агиль Аббас, журналист Фахраддин Гаджибейли рассказали о жизни и творчестве исполнителя мугамов и народных песен, который внес большой вклад в развитие национальной культуры. При жизни его называли Золотым голосом Азербайджана.

Уроженец Агдамского района, выдающийся представитель Карабахской школы ханенде Гадир Рустамов, как мастер, знавший тонкости азербайджанской народной музыки, обогатил национальную музыкальную сокровищницу своим мелодичным и преисполненным боли исполнением. Чарующий голос, неповторимое исполнение, умение оказывать на слушателя сильное эмоциональное воздействие, проникая в его духовный мир, превратили любителей музыки и знатоков мугама в поклонников искусства Гадира Рустамова. Сохранение традиций мугамного исполнительства и чистоты азербайджанской народной музыки были главной целью творческой деятельности ханенде. Именно благодаря его исполнению многие забытые народные песни обрели новую жизнь. Исполненные им с огромным мастерством "Сона бюльбюллер", "Апарды селляр Сараны", "Лачин", "Ай дили-дили", "Сары гялин" и многие другие песни и по сей день пробуждают в сердце каждого нежные и искренние чувства. Ряд прозвучавших в исполнении виртуозного певца мугамных дестгяхов, в том числе "Раст" и "Чахаргях", вошли в Золотой фонд нашей музыкальной культуры. Он мастерски воплотил классический образ исполнителя мугама в фильме о жизни и творчестве гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Безграничная любовь и преданность Гадира Рустамова национальной музыке являются подлинной школой искусства для молодого поколения ханенде. Ему посвящено более 300 стихов, написанных известными азербайджанскими поэтами.

В концертной программе приняли участие народный артист Мансум Ибрагимов, заслуженный артист Тайяр Байрамов и молодые певцы, которые в сопровождении ансамбля "Карабах" исполнили композиции из репертуара Гадира Рустамова. В заключении сын Гадира Рустамова Мехти выразил признательность за организацию мероприятия и добрую память об отце.

(Автор: Вугар Иманов)